Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr Weinheim bei Brandmeldealarm und Rettungsdiensteinsatz gefordert

Weinheim (ots)

Zwei Einsätze haben die Feuerwehr Weinheim beschäftigt. In einem Reha und Betreuungszentrum in der Röntgenstraße löste eine Bewohnerin einen Handdruckmelder aus. Im Weinheimer Ortsteil Sulzbach unterstützten die Einsatzkräfte in der Nacht den Rettungsdienst bei einer aufwendigen Personenrettung aus dem Obergeschoss.

Die Feuerwehr Weinheim ist zu zwei unterschiedlichen Einsätzen ausgerückt. Am Donnerstagmorgen gegen 8:45 Uhr wurden die Feuerwehrabteilungen Stadt und Sulzbach zu einem Brandmeldealarm in das GRN Reha und Betreuungszentrum in der Röntgenstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich nach der Erkundung heraus, dass ein Handdruckmelder durch eine Bewohnerin ausgelöst worden war. Rauch oder Feuer lagen nicht vor. Die anfahrenden Kräfte konnten den Einsatz daraufhin abbrechen. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und das Objekt an den Betreiber übergeben. In der Nacht auf Donnerstag wurde die Feuerwehr Weinheim dann zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Weinheimer Ortsteil Sulzbach alarmiert. In der Gartenstraße musste eine Person aus dem ersten Obergeschoss gerettet werden. Dafür wurden unter anderem die Drehleiter der Abteilung Stadt und die Abteilung Sulzbach mit einer Schleifkorbtrage angefordert. Die Personenrettung wurde über die Drehleiter durchgeführt und die Person anschließend aus der Wohnung geholt und an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz zog sich über mehr als eine Stunde hin. Durch die zugeparkte Gartenstraße hatte die Feuerwehr große Probleme mit der Drehleiter durchzukommen, was zur Verzögerung beim Eintreffen führte. Beide Einsätze zeigen die Bandbreite der Aufgaben der Weinheimer Feuerwehr. Vom ausgelösten Brandmelder mit Erkundung ohne Schadensereignis bis zur technischen Unterstützung bei einer schonenden Rettung aus einem Wohngebäude.

