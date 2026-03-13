Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Mehrere Einsätze am Donnerstag fordern Feuerwehr Weinheim - bei einem Verkehrsunfall in der Händelstraße landet PKW auf Dach

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weinheim (ots)

Zu mehreren Einsätzen wurde die Feuerwehr Weinheim am Donnerstag im Stadtgebiet alarmiert. Bereits gegen 13:00 Uhr ging der erste Notruf aus der Gleiwitzer Straße ein. Dort war eine Person in einem Aufzug eingeschlossen und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Einsatzkräfte öffneten den Fahrstuhl und retteten die eingeschlossene Person. Anschließend wurde der Aufzug außer Betrieb genommen und dem Betreiber zur Überprüfung übergeben.

Gegen 15:00 Uhr folgte der nächste Einsatz in der Unteren Hauptstraße. Dort sollte eine Wohnungstür geöffnet werden, da eine hilflose Lage zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Gemeinsam mit der Polizei klärten die Einsatzkräfte die Situation vor Ort. Der Eigentümer konnte ausfindig gemacht werden, sodass ein Zugang ohne Spezialwerkzeug möglich war. Da keine hilflose Person und kein medizinischer Notfall festgestellt wurden, rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wieder ein.

Um 17:00 Uhr wurde ein weiterer Einsatz in der Händelstraße gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte sich dort ein Fahrzeug überschlagen und war auf dem Dach zum Liegen gekommen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde vom Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Verkehrsabsicherung. Die Händelstraße musste zwischen Viernheimer Straße und Wormser Straße voll gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde zudem ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher und kontrollierten die Unfallfahrzeuge. Nachdem keine weitere Unterstützung erforderlich war, rückten die Feuerwehrkräfte wieder ein. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen 17:45 Uhr wurden die Abteilungen Lützelsachsen-Hohensachsen sowie die Abteilung Stadt zu einem Hotel in der Eisleberstraße alarmiert. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits geräumt. Die Erkundung ergab, dass vermutlich Kochdunst einen Rauchmelder im Flur ausgelöst hatten. Ein Schadenereignis lag nicht vor. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt, anschließend konnten die Bewohner wieder in das Gebäude zurückkehren. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst beendeten den Einsatz und rückten ein.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell