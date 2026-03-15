Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Umgestürzter Baum blockiert Fahrbahn in der Bohäckersiedlung

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Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim Abteilung Sulzbach wurde am Sonntagmorgen gegen 8.45 Uhr in die Bohäckersiedlung alarmiert. Dort war ein rund 15 Meter hoher Baum entwurzelt worden und hatte die Fahrbahn vollständig blockiert.

Die Einsatzkräfte erkundeten zunächst die Lage vor Ort und sicherten den Gefahrenbereich. Anschließend rüsteten sich die Feuerwehrangehörigen mit Schnittschutzkleidung, Helmen sowie einer Motorkettensäge aus. Der Baum wurde in mehreren Abschnitten zerkleinert und am Fahrbahnrand gelagert, sodass die Straße wieder passierbar war. Der Einsatz dauerte insgesamt rund drei Stunden.

Während der Arbeiten wurden die Einsatzkräfte von örtlichen Landwirten, deren Höfe sich in unmittelbarer Nähe befinden, mit Kaffee, Brötchen, Wurst und Eiern versorgt. Die Feuerwehr bedankt sich für diese Unterstützung.

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