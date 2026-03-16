BPOLI-OG: Verstoß Sprengstoffgesetzt

Offenburg (ots) - Am 15. März 2026 wurde eine deutsche Staatsangehörige rauchend in einer Unterführung des Offenburger Bahnhofs angetroffen. Als die Beamten die 48-Jährige aufgrund des bestehenden Rauchverbots ansprachen, zeigte sie sich nicht einsichtig. Kurz darauf kam die Frau erneut auf die Streife zu und beleidigte die Beamten. Zur Identitätsfeststellung wurde sie auf die Dienststelle gebracht. Während der ...

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