Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Haftbefehl vollstreckt
Kehl (ots)
Am 15. März 2026 wurde ein afghanischer Staatsangehöriger in einer grenzüberschreitenden Regionalbahn in Kehl angetroffen. Er konnte gegenüber der Bundespolizei keine gültigen Grenzübertrittpapiere vorlegen. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen fest. Da der 23-Jährige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine zehntägige Haft in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.
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