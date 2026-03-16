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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Rheinmünster (ots)

Am 15. März 2026 wurde ein bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Sarajevo am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde der 32-Jährige vorstellig. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis fest. Da er die Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 15-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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