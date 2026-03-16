Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden
Rheinmünster (ots)
Am 15. März 2026 wurde ein bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Sarajevo am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde der 32-Jährige vorstellig. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis fest. Da er die Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 15-tägigen Haftstrafe.
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