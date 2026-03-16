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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unbefugter Aufenthalt im Gleisbereich

Offenburg (ots)

Am 13. März 2026 wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass sich mehrere Personen im Gleisbereich der Rheintalbahn in Höhe der Messe Offenburg aufhalten. Daraufhin wurde für den Zugverkehr Fahren auf Sicht angeordnet. Die Beamten konnten insgesamt drei deutsche Staatsangehörige antreffen. Diese waren auf der Suche nach einem entlaufenen Hund und hatten sich deshalb im Gleisbereich aufgehalten. Nach gemeinsamer Suche konnte der Hund gefunden werden.

Die Bundespolizei warnt: Personen, die sich unbefugt im Gleisbereich aufhalten, bringen sich in Lebensgefahr! Züge fahren mit Geschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometern, können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg. Zudem durchfahren Züge Bahnhöfe, in denen sie nicht halten, mit sehr hoher Geschwindigkeit. Häufig verlieren Menschen durch Fahrlässigkeit hier ihr Leben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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