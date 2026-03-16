Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizisten sichern gefälschten Reisepass

Kehl (ots)

Am 14. März 2026 wurde ein afghanischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei kontrolliert. Der 18-Jährige war mit einem grenzüberschreitenden Fernzug von Frankreich nach Deutschland gereist und wurde beim Halt im Bahnhof Kehl von den Beamten aus dem Zug begleitet. Er hatte sich ihnen gegenüber mit einem spanischen Reisepass ausgewiesen. Bei der Überprüfung des Dokuments stellte sich heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Es bestand der Verdacht der Urkundenfälschung und der versuchten unerlaubten Einreise. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt.

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