Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unklare Absichten bei Einreise: Visum für Ausbildungszwecke widerrufen

Rheinmünster (ots)

Bereits am 10. März 2026 reiste ein marokkanischer Staatsangehöriger aus Fès, Marokko, über den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nach Deutschland ein. Bei der Einreisekontrolle legte er einen gültigen marokkanischen Reisepass sowie ein gültiges Visum für Ausbildungszwecke vor. Er gab an, eine Ausbildung in Deutschland beginnen zu wollen, und zeigte den Beamten einen entsprechenden Ausbildungsvertrag. Bei der genaueren Betrachtung wurde festgestellt, dass der Vertrag bereits am 15. April 2025 begann. Daraufhin wurde der Arbeitgeber telefonisch kontaktiert. Dieser gab an, dass der 30-Jährige die Ausbildung im Jahr 2025 hätte beginnen sollen, damals jedoch nicht erschienen sei. Daraufhin räumte der 30-Jährige ein, dass er sich nun auf Arbeitssuche befinde und das Visum dafür nutzen wolle. Es bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Das Visum wurde widerrufen und dem Mann die Einreise nach Deutschland verweigert. Am 12. März trat er seinen Rückflug nach Fès über den Flughafen Frankfurt-Hahn an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

