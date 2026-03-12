PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Auf frischer Tat ertappt

Offenburg (ots)

Ein 58-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde am 12. März 2026 bei einem Diebstahl in einem Fernzug beobachtet. Ein deutscher Staatsangehöriger bemerkte, dass ihm etwas aus seinem Rucksack entwendet worden war. Daraufhin wurde die Bundespolizei verständigt. Diese konnte den Dieb beim Halt im Bahnhof Offenburg stellen. Bei den gestohlenen Gegenständen handelte es sich um Elektrogeräte. Zudem fuhr der 59-Jährige ohne Fahrschein. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 09:10

    BPOLI-OG: 24 Tage Haft wegen Nötigung

    Offenburg (ots) - Am Dienstagvormittag (10.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 56-Jährigen. Der deutsche Staatsangehörige wies sich mit seinem Personalausweis aus. Bei der Überprüfung der Personalien konnte eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Nötigung festgestellt werden. Da der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbringt er die nächsten 24 Tage in Haft. Rückfragen ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 07:52

    BPOLI-OG: Festgenommener erhält Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

    Offenburg (ots) - Am Dienstagmorgen kontrollierten Bundespolizisten am Bahnhof Offenburg einen 44-Jährigen. Der Mann gab an sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen zu können und nannte lediglich mündlich seine Personalien. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 07:38

    BPOLI-OG: Mehrfach gesuchte Straftäterin festgenommen

    Kehl (ots) - Am Dienstagabend (10.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei eine 41-Jährige an der Tram D Haltestelle in Kehl. Die Frau wies sich mit einem gültigen polnischen Reisepass aus. Bei der Überprüfung der Daten konnten gleich drei Ausschreibungen zur Festnahme wegen Diebstahl festgestellt werden. Da die polnische Staatsbürgerin die geforderten Geldstrafen nicht begleichen konnte, muss sie nun 39 Tage ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren