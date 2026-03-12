Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Auf frischer Tat ertappt

Offenburg (ots)

Ein 58-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde am 12. März 2026 bei einem Diebstahl in einem Fernzug beobachtet. Ein deutscher Staatsangehöriger bemerkte, dass ihm etwas aus seinem Rucksack entwendet worden war. Daraufhin wurde die Bundespolizei verständigt. Diese konnte den Dieb beim Halt im Bahnhof Offenburg stellen. Bei den gestohlenen Gegenständen handelte es sich um Elektrogeräte. Zudem fuhr der 59-Jährige ohne Fahrschein. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen.

