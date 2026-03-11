Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festgenommener erhält Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Offenburg (ots)

Am Dienstagmorgen kontrollierten Bundespolizisten am Bahnhof Offenburg einen 44-Jährigen. Der Mann gab an sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen zu können und nannte lediglich mündlich seine Personalien. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie weitere Aufenthaltsermittlungen deutscher Behörden. Er begleitete die Beamten daraufhin zu den Diensträumen, dort händigte er letztlich einen deutschen Bundespersonalausweis aus. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Da der deutsche Staatsangehörige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er ersatzweise 12 Tage in Haft und erhält einen Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell