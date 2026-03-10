PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben bei einer nächtlichen Kontrolle (10.03.26)an der Kehler Europabrücke einen 31-Jährigen festgenommen. Gegen den Insassen eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte der französische Staatsangehörige eine 10-tägige Haftstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 10:48

    BPOLI-OG: Haftstrafe abgewendet

    Rheinmünster (ots) - Am 7. März 2026 wurde ein ukrainischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 51-Jährige wurde im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Moldau am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden überprüft. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 60-tägigen Haftstrafe. ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 10:45

    BPOLI-OG: Festnahme bei der Einreisekontrolle

    Rheinmünster (ots) - Beamte der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben gestern(08.03.26)im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Zagreb einen 24-Jährigen festgenommen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestanden zwei Haftbefehle wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Betruges. Da er die fälligen Geldstrafen nicht bezahlen konnte, muss er nun für insgesamt 75 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 10:41

    BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang: 60-tägige Haftstrafe

    Kehl (ots) - Am 7. März 2026 wurde ein rumänischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 47-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Europabrücke in Kehl überprüft. Er war zuvor mit einem Fernreisebus von Frankreich nach Deutschland gereist. Bei der Überprüfung seiner Personalien ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren