Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang: 60-tägige Haftstrafe

Kehl (ots)

Am 7. März 2026 wurde ein rumänischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 47-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Europabrücke in Kehl überprüft. Er war zuvor mit einem Fernreisebus von Frankreich nach Deutschland gereist. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 60-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

