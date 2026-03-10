Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern (09.03.26) bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke einen 22-Jährigen festgenommen. Gegen den rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung. Er konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun für 35 Tage ins Gefängnis.
