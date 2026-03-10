PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern (09.03.26) bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke einen 22-Jährigen festgenommen. Gegen den rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung. Er konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun für 35 Tage ins Gefängnis.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

