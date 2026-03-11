PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 24 Tage Haft wegen Nötigung

Offenburg (ots)

Am Dienstagvormittag (10.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 56-Jährigen. Der deutsche Staatsangehörige wies sich mit seinem Personalausweis aus. Bei der Überprüfung der Personalien konnte eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Nötigung festgestellt werden. Da der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbringt er die nächsten 24 Tage in Haft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
