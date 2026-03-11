Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 24 Tage Haft wegen Nötigung
Offenburg (ots)
Am Dienstagvormittag (10.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 56-Jährigen. Der deutsche Staatsangehörige wies sich mit seinem Personalausweis aus. Bei der Überprüfung der Personalien konnte eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Nötigung festgestellt werden. Da der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbringt er die nächsten 24 Tage in Haft.
