BPOLI-OG: 24 Tage Haft wegen Nötigung

Kehl (ots) - Am Dienstagabend (10.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei eine 41-Jährige an der Tram D Haltestelle in Kehl. Die Frau wies sich mit einem gültigen polnischen Reisepass aus. Bei der Überprüfung der Daten konnten gleich drei Ausschreibungen zur Festnahme wegen Diebstahl festgestellt werden. Da die polnische Staatsbürgerin die geforderten Geldstrafen nicht begleichen konnte, muss sie nun 39 Tage ...

mehr