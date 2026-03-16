Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 40-Jähriger mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Kehl (ots)

Am 15. März 2026 wurde ein rumänischer Staatsangehöriger im Rahmen einer Kontrollstelle an der Europabrücke in Kehl von der Bundespolizei überprüft. Er legte einen ungarischen Führerschein vor. Zuvor war er mit einem Pkw von Frankreich nach Deutschland gefahren. Bei der Überprüfung des Dokuments stellte sich heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Gegen den 40-Jährigen wurde Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung erstattet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

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