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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstand am Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Am 15. März 2026 wurde eine deutsche Staatsangehörige rauchend in einer Unterführung des Offenburger Bahnhofs angetroffen. Als die Beamten die 48-Jährige aufgrund des bestehenden Rauchverbots ansprachen, zeigte sie sich nicht einsichtig. Kurz darauf kam die Frau erneut auf die Streife zu und beleidigte die Beamten. Zur Identitätsfeststellung wurde sie auf die Dienststelle gebracht. Während der Überprüfung ihrer Fingerabdrücke trat sie gegen eine Beamtin. Die Beamtin konnte ihren Dienst fortsetzen. Gegen die Frau wurde Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung erstattet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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