Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nur 10 Tage später...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... wurde am 16.03.2026 um 02:00 Uhr ein 29-Jähriger aus Mainz mit einem VW Golf in der Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mainzer fiel bereits wegen einer Fahrt unter Kokaineinfluss am 06.03.2026 im Stadtgebiet Neustadt/W. auf. Auch am heutigen Tag konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Da der 29-Jährige jedoch in keinen Vortest einwilligte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Nun wird das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen, ob der Mann sich erneut in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten muss.

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