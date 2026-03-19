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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nicht versicherte Fahrzeuge aus Verkehr gezogen

Bautzen, Ohorn (ots)

19.03.2026 | 00:10 + 00:45 Uhr | Bautzen + Ohorn

Die Bundespolizei stoppte in der Nacht zum 19. März 2026 auf der Autobahn 4 zwei Autofahrer, die mit nicht versicherten Fahrzeugen unterwegs waren.

Um 00:10 Uhr war es ein 24-jähriger Deutscher mit einem Audi 80, der auf dem Rastplatz Oberlausitz kontrolliert wurde. Es stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz des PKW vor einigen Wochen erloschen ist. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten die Kennzeichenschilder sowie den Fahrzeugschein sicher.

Nur eine gute halbe Stunde später, stoppten die Beamten um 00:45 Uhr bei Ohorn einen 45-jährigen Polen mit seiner Mercedes Benz E-Klasse. Dieses Fahrzeug war zur Stilllegung aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes ausgeschrieben. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und die Nummernschilder entstempelt.

In beiden Fällen müssen sich die Fahrer wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Haftpflichtschutz strafrechtlich verantworten. Die Landespolizei wird die Ermittlungen übernehmen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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