Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainischer LKW-Fahrer durfte nicht einreisen

Neugersdorf (ots)

18.03.2026 | 17:10 Uhr | Zittau

Am 18. März 2026 reiste ein ukrainischer Staatsbürger aus der Tschechischen Republik kommend über die S 148 bei Neugersdorf nach Deutschland ein. Bundespolizisten kontrollierten um 17:10 Uhr den 39 Jahre alten Mann und seinen LKW. Es stellte sich heraus, dass der Ukrainer zwar einen polnischen Aufenthaltstitel besitzt, dieser aber nicht Schengen weit gültig ist. Somit muss er sich nun wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten und wurde zurückgewiesen.

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