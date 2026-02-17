Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Pkw - Idar-Oberstein, ST Idar

Idar-Oberstein

Im Zeitraum von Dienstag, 10.02.26, 09:30 Uhr bis Donnerstag, 12.02.2026, 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz im rückwärtigen Bereich einer Gaststätte in Idar-Oberstein (Hauptstraße 79, 55743 Idar-Oberstein) durch bislang unbekannte Täter zu einem Pkw- Aufbruch. Hierbei wurde eine Seitenscheibe des PKWs mit brachialer Gewalt eingeschlagen, um sich Zugriff ins Fahrzeuginnere verschaffen zu können. Entwendet wurde eine braune Sporttasche samt Inhalt.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 0651/983-0 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

