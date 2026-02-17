POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Serrig (ots) - Am Sonntag, den 15.02.2026, gegen 22:30 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 89 in Serrig ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der Unfallverursacher die Hauptstraße in Serrig in Fahrtrichtung Greimerath / B268. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine angrenzende Hauswand, welche dadurch ...

mehr