Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

55774 Baumholder, Hinterm Turm (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 13.12.2026 und dem 17.02.2026 haben bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines geparkten PKW auf dem Parkplatz der Ausbildungsstätte des Bundesforsts in Baumholder eingeschlagen. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 2500EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu einem möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Baumholder

Sankt-Hubertus-Straße 1
55774 Baumholder
Telefon: 06783-991-0
Telefax: 06783-991-50
pibaumholder@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pibaumholder

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren