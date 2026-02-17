PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall B 268

Paschel (ots)

Am 17.02.2026 gegen 10:30 Uhr ereignete sich auf der B 268 zwischen Steinbachweier und der K 149 ein Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Sprinters die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieser mit dem Transporter auf der Fahrbahn umkippte. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Andere Fahrzeuge waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr über umliegende Straßen umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon 06581 91550
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 10:20

    POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

    55774 Baumholder, Hinterm Turm (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 13.12.2026 und dem 17.02.2026 haben bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines geparkten PKW auf dem Parkplatz der Ausbildungsstätte des Bundesforsts in Baumholder eingeschlagen. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 2500EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu einem möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:21

    POL-PDTR: Vollsperrung K 6 zwischen Sirzenich Industriegebiet und Trierweiler

    Trierweiler, K 6 (ots) - Nach Verkehrsunfall auf der K 6 zwischen Industriegebiet Trierweiler- Sirzenich und Trierweiler ist die K 6 momentan voll gesperrt. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Rettungskräfte sind im Einsatz. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Trier PHK Martin Schneider Telefon: 0651-98344150 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren