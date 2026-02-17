Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall B 268

Paschel (ots)

Am 17.02.2026 gegen 10:30 Uhr ereignete sich auf der B 268 zwischen Steinbachweier und der K 149 ein Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Sprinters die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieser mit dem Transporter auf der Fahrbahn umkippte. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Andere Fahrzeuge waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr über umliegende Straßen umgeleitet.

