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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schmierfinken in Demitz-Thumitz

Demitz-Thumitz (ots)

Bislang unbekannte Schmierfinken waren in den letzten Tagen am Haltepunkt Demitz-Thumitz unterwegs. Der oder die Täter beschmierten einen Funkturm und den dazugehörigen Schaltschrank auf einer Gesamtfläche von circa fünf Quadratmetern mit Buchstaben in schwarzer und grüner Farbe.

Der Gesamtschaden wird auf 500,00 Euro geschätzt und die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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