Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vollrausch und ohne Zugticket: 3,8 Promille

Bautzen (ots)

Die Länderbahn bat am 20. März 2026 die Bundespolizei um Unterstützung, weil sich im TRILEX von Löbau nach Bautzen zwei betrunkene Männer ohne Fahrschein befinden und in der Zugtoilette rauchen.

Zwei Streifen begaben sich zum Bahnhof Bautzen und trafen auf dem Bahnsteig 1 um 16:45 Uhr die beiden Männer an. Es handelte sich um zwei Polen im Alter von 37 und 41 Jahren. Sie schienen stark alkoholisiert zu sein. Atemalkoholtests ergaben beim 37-Jährigen 3,38 Promille und beim 41-Jährigen 3,80 Promille. Mit diesen Werten sollten die Polen in polizeilichen Schutzgewahrsam genommen werden. Ein Arzt des Ebersbacher Klinikums entschied aber, dass sie über Nacht unter ärztlicher Beobachtung bleiben müssen.

Am Morgen staunten die Beamten dann nicht schlecht. Bei einem der Beiden betrug der aktuelle Restalkohol nur noch 0,32 Promille. So konnten nun die polizeilichen Maßnahmen durchgeführt und die Männer wieder entlassen werden.

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