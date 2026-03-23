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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bahnhof Bautzen beschmiert

Bautzen (ots)

Im Rahmen einer Bestreifung des Bahnhofs Bautzen stellten Bundespolizisten am 21. März 2026 um 13:00 Uhr fest, dass bislang unbekannte Täter Bahnanlagen beschmiert haben.

So wurden einige Warenautomaten und Stützpfeiler sowie der Treppenaufgang zum Bahnsteig 2/3 und die Tunnelunterführung mit verfassungsfeindlichen Parolen und Schriftzügen mit Fussballbezug in schwarzer Farbe auf einer Gesamtgröße von circa 17 Quadratmetern beschmiert. Die Schadenshöhe beträgt circa 1.700,00 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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