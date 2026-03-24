Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zugbegleiterin bedroht

Bischofswerda (ots)

23.03.2026 | 10:45 Uhr | Bischofswerda

Zur Bedrohung einer Zugbegleiterin kam es am 23. März 2026 um 10:45 Uhr auf dem Bahnhof Bischofswerda.

Ein Zug der Trilex befand sich auf der Fahrt von Dresden in Richtung Görlitz. Auf Höhe des Bahnhofs Bischofswerda erkannte die Zugbegleiterin einen 19-jährigen Deutschen, gegen welchen ein gültiges Betretungsverbot für alle Einrichtungen der Bahnanlagen der Länderbahn GmbH vorliegt.

Die Zugbegleiterin schloss den jungen Mann daraufhin von der Fahrt aus, womit er nicht einverstanden war und die Zugbegleiterin mit Worten und Gesten bedrohte.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

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