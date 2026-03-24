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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Hoteldieb auf frischer Tat ertappt

Lückendorf (ots)

23.03.2026 | 14:30 Uhr | Lückendorf

Ein 38-jähriger Tscheche hat am 23. März 2026 aus dem ehemaligen Hotel "Hochwaldblick" in Lückendorf Gastromöbel und einen Stromschaltkasten gestohlen.

Eine Bundespolizeistreife wurde um 14:30 Uhr auf den offenstehenden Transporter des Mannes aufmerksam. Im Inneren fanden die Beamten unter anderem mehrere Stühle und Tische aus dem Hotel vor. Es stellte sich heraus, dass der Mann durch offene Fenster widerrechtlich in das Gebäude eingedrungen war und die vorgefundenen Gegenstände entwendet hatte. Aufbruchsspuren wurden nicht festgestellt.

Die Landespolizei hat den Fall übernommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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