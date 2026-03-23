PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Toilettenhäuschen angezündet
Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Samstag (21. März 2026) bemerkten Zeugen gegen 01:30 Uhr den Brand eines Toilettenhäuschens, ein sogenanntes Dixi-Klo, welches an einer Baustelle an der Riswicker Straße aufgestellt war. Vermutlich wurde es durch bisher unbekannte Personen angezündet. Durch die Zeugen wurde der Brand weitgehend gelöscht, die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Das Toilettenhäuschen wurde durch das Feuer zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Riswicker Straße/Geefacker machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren