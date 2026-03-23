POL-KLE: Kleve - Toilettenhäuschen angezündet
Polizei sucht Zeugen
Kleve (ots)
Am Samstag (21. März 2026) bemerkten Zeugen gegen 01:30 Uhr den Brand eines Toilettenhäuschens, ein sogenanntes Dixi-Klo, welches an einer Baustelle an der Riswicker Straße aufgestellt war. Vermutlich wurde es durch bisher unbekannte Personen angezündet. Durch die Zeugen wurde der Brand weitgehend gelöscht, die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Das Toilettenhäuschen wurde durch das Feuer zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Riswicker Straße/Geefacker machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell