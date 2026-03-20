Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Kleve (ots)

Am Montag (5. Januar 2026) kam es in einem Kaufhaus in Kleve zu einem Ladendiebstahl. Der unbekannte Tatverdächtige entwendete Parfum mit einem niedrigen dreistelligen Warenwert. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Fotos des Mannes sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/198472

Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Kripo nun: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Hinweise werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

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