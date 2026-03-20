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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geparktes Wohnmobil in Walbeck beschädigt
Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

In Geldern-Walbeck wurde ein am Schenk-von-Nideggen-Weg abgestelltes Wohnmobil durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Zeit zwischen Dienstag (17. März 2026), 13:00 Uhr und Mittwoch (18. März 2026), 08:15 Uhr, auf einer Einfahrt in Höhe Hausnummer 5. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug und dem Abstellort im Bereich einer Sackgasse ist es wahrscheinlich, dass ein bisher unbekanntes Fahrzeug das Wohnmobil beim Rangieren touchierte, wobei Sachschaden an der linken hinteren Fahrzeugecke entstand. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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