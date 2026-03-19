Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Autowaschanlage: Wer kennt diesen Mann?

Rees (ots)

Am 15. Februar 2026 sind unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten einer Autowaschanlage am Grüttweg eingedrungen. Anschließend durchsuchten sie diverse Schränke und brachen einen Geldwechsler auf. Einer der Täter wurde von einer Überwachungskamera erfasst. Das Bild ist unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/198361

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Hinweise werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

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