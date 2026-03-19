Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geparkter BMW am Bückelewall beschädigt

Fahrzeug mit Anhängerkupplung flüchtig

Geldern (ots)

Am Mittwoch (18. März 2026) wurde ein in Geldern an der Straße Am Bückelewall geparkter Pkw durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen, ein grauer BMW 118, war in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr in einer Parkbucht in Höhe Hausnummer 88 abgestellt. Vermutlich hat ein anderes Fahrzeug mit Anhängerkupplung, den BMW beim Ein- oder Ausparken an der vorderen Stoßstange berührt, dabei deutlich beschädigt und sich anschließend entfernt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum, verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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