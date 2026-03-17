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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Holzzaun in Walbeck bei Unfall beschädigt
Verursacher flüchtet unerkannt

Geldern (ots)

Am Sonntag (15. März 2026) wurde ein Holzzaun an der Straße Droyenweg in Walbeck in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:45 Uhr durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anhand der Spuren im Grünstreifen neben dem Zaun und am Zaun selber ist davon auszugehen, dass ein bisher unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise ein Ackerschlepper oder ein ähnliches Fahrzeug, in Fahrtrichtung Gansdonksweg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist und den dortigen Zaun touchierte. Dabei entstand Sachschaden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt jetzt in dieser Unfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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