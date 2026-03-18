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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Lagerhalle
Tor mit Pkw aufgebrochen
Polizei sucht Zeugen

Issum (ots)

Am Dienstag (17. März 2026) kam es gegen 22:54 Uhr am Gewerbering in Issum zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Vier bisher unbekannte Täter brachen zunächst Fenster eines Rolltores auf und begaben sich in das Gebäude. Es gelang ihnen nicht, das Rolltor zu öffnen, woraufhin ein Pkw, möglicherweise ein VW Caddy oder ein ähnliches Fahrzeugmodell, rückwärts gegen das Tor fuhr und es dabei stark beschädigte. Anschließend verließen die vier Täter, vermutlich aufgrund eines ausgelösten Alarms, das Gelände mit dem Fahrzeug. Vermutlich wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei in Geldern ermittelt jetzt und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch oder zum Tatfahrzeug geben können, welches vermutlich im Heckbereich (Rückleuchten bspw.) beschädigt sein müsste. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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