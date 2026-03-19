Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - unbekannter Lkw verursacht Flurschaden zwischen Geldern und Kapellen

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Dienstag (17. März 2026) gegen 16:07 Uhr wurde die Polizei in Geldern über einen Flurschaden an der Straße Am Mühlenwasser zwischen Geldern und Kapellen informiert. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, war aus nicht bekannten Gründen in Fahrtrichtung Kapellen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, in den Grünstreifen geraten und hat auf diesem auf einer Länge von etwa 50 Metern einen Flurschaden verursacht. Anschließend hat sich das Fahrzeug unerkannt entfernt. Durch aufgeschleudertes Erdreich wurde die Fahrbahn und auch der Geh-Radweg so stark verschmutzt, dass über die Stadt Geldern eine Firma zur Reinigung angefordert werden musste. Dias Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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