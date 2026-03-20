Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar, Rees - Diebesbande von Polizei auf frischer Tat angetroffen

drei Personen in Untersuchungshaft

Kalkar / Rees (ots)

Am Mittwoch (18. März 2026) wurden drei Personen bei einem Ladendiebstahl bei einem Discounter an der Xantener Straße in Kalkar beobachtet. Die Tatverdächtigen ließen einen gefüllten Einkaufswagen mit Ware in einem mittleren dreistelligen Bereich auf dem Parkplatz zurück und flüchteten in einem Pkw zunächst in Richtung Kalkar-Wissel. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw dann in Rees auf dem Parkplatz einer anderen Filiale des Discounters an der Straße Vor dem Delltor festgestellt werden. Polizeikräfte eines Gemeinsamen Polizeiteams (GPT, bestehend aus einem deutschen und einem niederländischen Polizeibeamten) konnten beobachten, wie ein Paar einen gefüllten Einkaufwagen aus dem Discounter herausschob und schnell mit diesem weglief. Der Pkw folgte ihnen und man traf sich auf dem Parkplatz eines anderen Discounters an der Florastraße. Dort griffen die Beamten zu, als die Tatverdächtigen nach dem Einladen ihrer Beute den Parkplatz mit dem Fahrzeug verlassen wollten. Im Fahrzeug wurde weiteres Diebesgut aus einem Bekleidungsgeschäft aufgefunden. Alle drei Personen, zwei Männer (20 und 24 Jahre alt) sowie eine Frau (25 Jahre alt), sind rumänische Staatsangehörige. Der 24-Jährige und die weibliche Tatverdächtige leben in Duisburg, der 20-Jährige ist ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik. Sie wurden vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter beim Amtsgericht in Kleve vorgeführt. Gegen alle drei Personen wurde die Untersuchungshaft angeordnet, sie wurden Justizvollzuganstalten zugeführt. Die Ermittlungen dauern an. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell