Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallbeteiligter nach Auffahrunfall gesucht

Ein 21-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr die L 1147 von Oberberken in Richtung Schorndorf. Kurz nach der Einmündung in Richtung Adelberg bremste ein vor ihm fahrender Lkw-Fahrer aufgrund eines Notarztwagens, der sich mit Sondersignalen annäherte, ab. Dies bemerkte der Fiat-Fahrer zu spät und fuhr dem Lkw auf. Der Lkw-Fahrer fuhr danach weiter, vermutlich da er den Aufprall durch den Pkw nicht bemerkte. Der 21-Jährige wurde beim Auffahrunfall leicht verletzt, an seinem Pkw entstand Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Beim Lkw handelt es sich vermutlich um einen weißen 12-Tonner mit roter Aufschrift. Hinweise zum noch unbekannten Lkw-Fahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Eine 53 Jahre alte Mini-Fahrerin missachtete am Dienstag gegen 15:30 Uhr an der Einmündung Hundsberger Straße / Friedrich-Bauer-Straße die Vorfahrt eines 57 Jahre alten Suzuki-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den Fahrzeugen. Der Suzuki prallte anschließend noch gegen eine Lärmschutzwand sowie den Steuerungskasten einer Bedarfsampel. Der Sachschaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

