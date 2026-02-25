Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallbeteiligter nach Auffahrunfall gesucht

Ein 21-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr die L 1147 von Oberberken in Richtung Schorndorf. Kurz nach der Einmündung in Richtung Adelberg bremste ein vor ihm fahrender Lkw-Fahrer aufgrund eines Notarztwagens, der sich mit Sondersignalen annäherte, ab. Dies bemerkte der Fiat-Fahrer zu spät und fuhr dem Lkw auf. Der Lkw-Fahrer fuhr danach weiter, vermutlich da er den Aufprall durch den Pkw nicht bemerkte. Der 21-Jährige wurde beim Auffahrunfall leicht verletzt, an seinem Pkw entstand Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Beim Lkw handelt es sich vermutlich um einen weißen 12-Tonner mit roter Aufschrift. Hinweise zum noch unbekannten Lkw-Fahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Eine 53 Jahre alte Mini-Fahrerin missachtete am Dienstag gegen 15:30 Uhr an der Einmündung Hundsberger Straße / Friedrich-Bauer-Straße die Vorfahrt eines 57 Jahre alten Suzuki-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den Fahrzeugen. Der Suzuki prallte anschließend noch gegen eine Lärmschutzwand sowie den Steuerungskasten einer Bedarfsampel. Der Sachschaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt.

