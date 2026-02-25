PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl aus PKW

Aus einem Firmenfahrzeug wurden am Mittwoch zwischen 5:30 Uhr und 5:35 Uhr Umschläge mit Bargeld entwendet. Das Fahrzeug war zu der Zeit vor einer Cafeteria einer Schule in der Beethovenstraße abgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Unterkochen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Dienstag zwischen 15:45 Uhr und 16:30 Uhr vermutlich beim Ausparken einen in der Kocherstraße geparkten Audi. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Verkaufsautomaten beschädigt

Mittels eines Fußtrittes wurde am Samstag gegen 2.20 Uhr ein Verkaufsautomat beschädigt, welcher in der Rheinstraße aufgestellt ist. Hierdurch entstand an dem Gerät ein Schaden in Höhe von etwa 1400 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 08:28

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall/Weckrieden: Von der Fahrbahn abgekommen Ein 86-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 15:50 Uhr, die L2218 von Schwäbisch Hall nach Ilshofen. Auf Höhe der Ostumfahrung/ K 2573 geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr in der Folge eine dortige Verkehrsinsel sowie ein darauf befindliches Verkehrszeichen. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro. ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 07:16

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbrüche & Verkehrsunfallflucht

    Aalen (ots) - Weinstadt-Beutelsbach: Versuchter Wohnungseinbruch Zwischen Sonntag und Dienstag versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung in der Straße Junkeräcker einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht in die Wohnung, verursachten aber beim Einbruchsversuch mehrere hundert Euro Schaden. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 15:23

    POL-AA: Ostalbkreis: Fälschlicherweise den Fahrradweg befahren

    Aalen (ots) - Aalen: Fälschlicherweise den Fahrradweg befahren Am Dienstag befuhr, gegen 7:45 Uhr, ein 65-jähriger BMW-Fahrer fälschlicherweise den Fahrradweg der Friedhofstraße. Als er nach rechts in Richtung Roschmannkreuzung abbiegen wollte, kollidierte er mit einem auf der Fahrbahn fahrenden BMW eines 32-Jährigen. Hierbei verursachte der 65-Jährige einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren