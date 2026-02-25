Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl aus PKW

Aus einem Firmenfahrzeug wurden am Mittwoch zwischen 5:30 Uhr und 5:35 Uhr Umschläge mit Bargeld entwendet. Das Fahrzeug war zu der Zeit vor einer Cafeteria einer Schule in der Beethovenstraße abgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Unterkochen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Dienstag zwischen 15:45 Uhr und 16:30 Uhr vermutlich beim Ausparken einen in der Kocherstraße geparkten Audi. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Verkaufsautomaten beschädigt

Mittels eines Fußtrittes wurde am Samstag gegen 2.20 Uhr ein Verkaufsautomat beschädigt, welcher in der Rheinstraße aufgestellt ist. Hierdurch entstand an dem Gerät ein Schaden in Höhe von etwa 1400 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

