Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbrüche & Verkehrsunfallflucht

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Versuchter Wohnungseinbruch

Zwischen Sonntag und Dienstag versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung in der Straße Junkeräcker einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht in die Wohnung, verursachten aber beim Einbruchsversuch mehrere hundert Euro Schaden. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07151 65061 Zeugenhinweise entgegen.

Leutenbach: Wohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Donnerstag (12.02.2026) und Montag (23.02.2026) brachen bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung in der Mühlefeldstraße ein und durchsuchten diese. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen, allerdings mehrere hundert Euro Schaden verursacht. Der Polizeiposten Schwaikheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 969030 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 8:45 Uhr und 9:45 Uhr wurde in der Ohmstraße ein am Straßenrand geparkter VW von einem noch unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf rund 5000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zum geflüchteten Autofahrer aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell