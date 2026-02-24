POL-AA: Ostalbkreis: Fälschlicherweise den Fahrradweg befahren
Aalen (ots)
Aalen: Fälschlicherweise den Fahrradweg befahren
Am Dienstag befuhr, gegen 7:45 Uhr, ein 65-jähriger BMW-Fahrer fälschlicherweise den Fahrradweg der Friedhofstraße. Als er nach rechts in Richtung Roschmannkreuzung abbiegen wollte, kollidierte er mit einem auf der Fahrbahn fahrenden BMW eines 32-Jährigen. Hierbei verursachte der 65-Jährige einen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro.
