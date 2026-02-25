PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall/Weckrieden: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 86-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 15:50 Uhr, die L2218 von Schwäbisch Hall nach Ilshofen. Auf Höhe der Ostumfahrung/ K 2573 geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr in der Folge eine dortige Verkehrsinsel sowie ein darauf befindliches Verkehrszeichen. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro.

Sulzbach/Laufen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, wollte eine 38-jährige Opel-Fahrerin von der Eisbachstraße, an der Einmündung zur Hauptstraße, nach links in Richtung Laufen abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 45-jährigen Ford-Fahrers, welcher die Hauptstraße von Laufen nach Bröckingen befuhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 10 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

