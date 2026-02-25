Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche in Kindergärten

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbrüche in Kindergärten

In der Wolfgangstraße wurde von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, in einen Kindergarten eingebrochen. Bislang Unbekannte öffneten eine Tür, durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie zwei Lautsprecherboxen. Das Diebesgut wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Straße "Westring" wurde in der Nacht von Dienstag, 18 Uhr, auf Mittwoch, 7 Uhr, in einen Kindergarten eingebrochen. Eine Tür wurde gewaltsam geöffnet, die Räumlichkeiten durchsucht, jedoch nichts entwendet. Der genaue Schaden ist bislang nicht bekannt.

Personen, welche Hinweise zu den Vorfällen haben, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell