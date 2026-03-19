Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt diesen Mann?

Kleve (ots)

In einem Kaufhaus in Kleve ist es am 6. Januar 2026 zu einem Ladendiebstahl gekommen, bei dem ein unbekannter Tatverdächtiger Parfum mit einem niedrigen dreistelligen Warenwert entwendete. Der Mann wurde von einer Überwachungskamera erfasst, die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/198368

Der gleiche Unbekannte ist bereits zuvor bei einem Ladendiebstahl aufgefallen. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kann Angaben zur Identität der Person machen? Hinweise werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

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