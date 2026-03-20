Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Parkender VW Golf am Einkaufscentrum beschädigt

grauer Kleintransporter mit SU-Kennzeichen flüchtig

Kalkar (ots)

Am Dienstag (17. März 2026) kam es in Kalkar auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Gocher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein grauer VW Golf Sportsvan beschädigt wurde. Der Wagen war auf dem Parkplatz in Höhe des Geldautomaten vorwärts eingeparkt, als etwa gegen 10:00 Uhr/10:05 Uhr ein grauer Kleintransporter gegen den Wagen fuhr und sich anschließend in Richtung Goch entfernte. Eine Zeugin konnte sich Teile des Kennzeichens des Transporters merken, danach lautete es SU-PI.... und mehrere Ziffern (mehr als zwei). Es soll sich um einen Firmenwagen gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve sucht jetzt weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

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