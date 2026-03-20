Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - PKW durch heruntergefallene LKW-Ladung beschädigt

Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (17. März 2026) gegen 21:30 Uhr war der Fahrer eines VW Polo auf der Weller Landstraße im Bereich zwischen der Twistedener Straße und der Walbecker Straße in Richtung Wetten unterwegs, als er plötzlich Metallschrott auf der Fahrbahn erkannte. Der Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, beim Überfahren der Metallteile entstand an seinem Polo Sachschaden. Es ist zu vermuten, dass ein LKW den Schrott zuvor an Ort und Stelle verloren hat. Offenbar fuhren zwei weitere PKW über die Metallteile, hier entstand nach ersten Erkenntnissen aber kein Schaden. Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

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