Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne gültige Dokumente eingereist

Zittau (ots)

26.03.2026 | 21:30 Uhr | Zittau

Bundespolizisten kontrollierten am 26. März 2026 um 21:30 Uhr auf der B 178n bei Zittau einen deutschen PKW. Am Steuer saß ein 46-jähriger russischer Staatsangehöriger, welcher sich anfangs nicht ausweisen konnte, dann fanden die Polizisten aber heraus, dass er über eine abgelaufene Aufenthaltsgestattung für Deutschland verfügt. Einen gültigen Führerschein besaß er auch nicht.

Da der Verdacht der unerlaubten Einreise / Aufenthalt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag, wurde der Mann in Gewahrsam genommen, beanzeigt und anschließend an eine Ausländerbehörde übergeben.

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