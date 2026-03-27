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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auseinandersetzung am Bautzener Bahnhof

Bautzen (ots)

26.03.2026 | 20:30 Uhr | Bautzen

Auf dem Bahnsteig 1 des Bahnhofs Bautzen kam es am Abend des 26. März 2026 zu einer verbalen und teils körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von fünf jungen Deutschen und zwei deutschen Männern im Alter von 39 und 50 Jahren.

Gegen 20:30 Uhr ging die Gruppe, bestehend aus zwei 17 und 19 Jahre alten Frauen, einem 20-jährigen Mann sowie zwei nicht näher bekannten jungen Männern, an den beiden auf einer Bank sitzenden älteren Männern vorbei. Nachdem der 39-Jährige den Frauen hinterher gepfiffen hatte, kam es zu einem Wortgefecht zwischen ihm und dem 20-jährigen Freund einer der beiden Frauen. Außerdem schubste dieser den Älteren, sodass dieser nach hinten fiel und auf dem Gesäß landete. Er zog sich keine ernsten Verletzungen zu. Trotzdem meldeten sich er und sein Begleiter auf dem Bautzener Polizeirevier. Freiwillige Atemalkoholtests ergaben die Werte 1,37 und 1,28 Promille. Die hinzugezogene Bundespolizei traf am Bahnhof noch drei Personen der Gruppe an. Zwei Männer hatten sich vom Bahnhof entfernt. Ein Alkoholtest beim 20-Jährigen ergab 1,43 Promille.

Gegen ihn stellte der geschädigte 39-Jährige Strafantrag wegen Körperverletzung und Bedrohung. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die beteiligten Personen verblieben auf freiem Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0175 / 9029565
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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