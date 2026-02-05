PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwochabend, gegen 17 Uhr, kam es beim St.-Guido-Stifts-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen PKW der Marke SEAT und einem Fahrrad. Im Rahmen eines Verkehrsvorgangs stieß das ein 54-jähriger Radfahrer mit seinem Fahrrad gegen den PKW eines 22-Jährigen, infolge dessen der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand geringer Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Die Polizei bitte Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise der Unfallbeteiligten vor dem Unfall machen können, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

