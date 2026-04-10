Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand innerhalb einer Garage

Am Donnerstag, den 09.04.2026, kam es gegen 20:50 Uhr zu einem Brand innerhalb einer Garage an der Straße Krapendorfer Kämpe. Ursächlich könnte ein technischer Defekt an einem Gartengerät im Rahmen eines Ladevorgangs gewesen sein. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg konnte nur noch eine starke Rauchentwicklung feststellen und musste nicht mehr eingreifen. Am Gebäude entstand kein wesentlicher Sachschaden.

Cloppenburg - E-Scooter aus dem Verkehr gezogen

Am Donnerstag, den 09.04.2026, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 17:50 Uhr einen 15-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Cloppenburg im Bereich der Straße Bült. Nach Inaugenscheinnahme des E-Scooters konnte festgestellt werden, dass dieser bis zu 50 km/h beschleunigt werden konnte. Insofern war dieser nicht zulassungsfähig. Zudem fehlte dem 15-jährigen - logischerweise - eine entsprechende Fahrerlaubnis für ein derartiges Fahrzeug. Der E-Scooter war zudem nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der E-Scooter sichergestellt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall zwischen PKW und S-Pedelec

Am Donnerstag, den 09.04.2026, befuhr ein 67-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg gegen 12:30 Uhr die Bahnhofstraße und beabsichtigte im Verlauf in die Hagenstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden und den Radweg verbotswidrig nutzenden 16-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Beim Anfahren touchierte der PKW-Führer den 16-Jährigen, woraufhin dieser stürzte und sich leicht verletzte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde das mitgeführte Fahrrad des Jugendlichen genauer überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um ein zulassungspflichtiges S-Pedelec mit einer möglichen Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h handelte. Das Fahrzeug war nicht versichert, eine entsprechende Fahrerlaubnis konnte der 16-Jährige nicht vorweisen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 09.04.2026, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 17:00 Uhr und 19:20 Uhr einen geparkten PKW Mazda 2 auf dem Parkplatz des Bahnhofes in Cloppenburg an der Bahnhofstraße und verließ die Unfallstelle unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

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